Федотов: «Армия поклонников «Сочи» растет»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался после последнего домашнего матча в сезоне.

«Это заключительный матч сезона на своем стадионе и при своих болельщиках. Не получилось выиграть, но по отношению и самоотдаче к ребятам претензий нет. Во всех домашних играх перед своими болельщиками мы всегда играли с душой и открытым сердцем, проявляя свое умение и старание. Полная самоотдача на 100%.

Мы благодарим наших преданных болельщиков за поддержку! Армия наших поклонников растет, и этому способствует отношение ребят к делу. Мастерство, которое они демонстрируют перед своими болельщиками», – сказал тренер.

В 29-м туре РПЛ «Сочи» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (0:0).

«Сочи» впервые в истории обеспечил себе медали по итогам сезона РПЛ.

Это 3-й сезон «Сочи» в высшем дивизионе.

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