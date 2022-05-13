Григорян: «Думаю, ряд российских футболистов перейдут в «Ференцварош» Черчесова летом»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Химок» Александр Григорян считает, что несколько российских футболистов могут перейти в «Ференцварош» летом.

«Я думаю, что в следующем сезоне «Ференцварош» может стать плацдармом для российских футболистов, там они смогут получить практику в еврокубках. Черчесов хорошо знаком с российским рынком. Он знает много футболистов, на что они способны.

Думаю, что ряд российских футболистов точно могут примкнуть к его команде летом», — сказал Григорян.

Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.

Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».

С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

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