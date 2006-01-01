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Григорян: «Думаю, ряд российских футболистов перейдут в «Ференцварош» Черчесова летом»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Химок» Александр Григорян считает, что несколько российских футболистов могут перейти в «Ференцварош» летом.

«Я думаю, что в следующем сезоне «Ференцварош» может стать плацдармом для российских футболистов, там они смогут получить практику в еврокубках. Черчесов хорошо знаком с российским рынком. Он знает много футболистов, на что они способны.

Думаю, что ряд российских футболистов точно могут примкнуть к его команде летом», — сказал Григорян.

  • Черчесов в декабре возглавил «Ференцварош» и уже выиграл с командой золотой дубль.
  • Ранее он добивался аналогичного достижения с варшавской «Легией».
  • С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБК Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4598

    neim 1 час назад

    Однако венгры могут не понять ...

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    Рейтинг: +63877

    portero 1 час назад

    Венгры большие зарплаты платят? Или типо в еврокубках достойно вылететь захотят???

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    Рейтинг: +13499

    Fusballer 1 час назад

    Дзюба, Кокорин...

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    Рейтинг: +2933

    Enter2006 1 час назад

    И ты езжай туда, и петуха не забудь тебе подаренного ))

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