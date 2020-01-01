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Пике: «Месси – бог для «Барселоны». Он лучший игрок в истории футбола»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

– Месси с отрывом был важнейшим игроком «Барселоны» [во времена Гвардиолы]. Я всегда говорил, что Месси нужен, чтобы брать трофеи. Но для этого нужна и хорошая команда. Сейчас не как в 80-е, невозможно брать трофеи в одиночку.

Месси был ключевым игроком той команды, у него была главная роль. Для меня Месси – лучший игрок в истории футбола.

– Тебе было неприятно, что он ушел из «Барсы» и играет в «ПСЖ»?

– Да. Было бы здорово, если бы он остался в «Барсе» до конца карьеры.

Но я могу понять, что случилось. Из-за предыдущего президента и его методов управления у клуба были огромные экономические проблемы. Но все-таки подобные вещи случаются. Иногда ты принимаешь решение.

Для «Барселоны» и фанатов он был как бог. Было бы прекрасно, если бы он остался.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • Он играл за основу клуба с 2005 по 2021-й год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63877

    portero 1 час назад

    Его вырастила Барса, только вот с зарплатой в 100 лямов накосячил Бармалей, можно было рекламой оплатить...
    А не клуб в долги вгонять

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