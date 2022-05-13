Терехов: «Матч с «Нижним Новгородом» будет тяжелее, чем с ЦСКА»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Будут очень сложные матчи, потому что «Нижний» борется за выживание. Команда будет настроена на 200%. Я думаю, что будет игра тяжелее, чем с ЦСКА», – сказал Терехов.

«Сочи» примет «Нижний Новгород сегодня, 13 мая.

«Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ.

Команда Александра Кержакова еще может попасть в стыки либо вылететь в ФНЛ напрямую.

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