Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

Терехов: «Матч с «Нижним Новгородом» будет тяжелее, чем с ЦСКА»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Будут очень сложные матчи, потому что «Нижний» борется за выживание. Команда будет настроена на 200%. Я думаю, что будет игра тяжелее, чем с ЦСКА», – сказал Терехов.

  • «Сочи» примет «Нижний Новгород сегодня, 13 мая.
  • «Нижний Новгород» идет на 11-м месте в РПЛ.
  • Команда Александра Кержакова еще может попасть в стыки либо вылететь в ФНЛ напрямую.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
⚽ РПЛ. «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом», «Локомотив» и «Динамо» сыграют завтра
Петржела: «Федотову не надо уходить в «Спартак», там все обречены на провал. Вижу его преемником Семака» 9
Терехов: «Игрокам «Сочи» еще рано вешать медали на шеи. Впереди два тура» 1
Источник: «Известия»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11