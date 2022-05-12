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  • Де Брюйне – о вылете от «Реала»: «Это были пять безумных минут, которые невозможно объяснить»

Де Брюйне – о вылете от «Реала»: «Это были пять безумных минут, которые невозможно объяснить»

12 мая 2022, 18:58
2

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о поражении от «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это очень сложно объяснить, потому что это были просто пять безумных минут. Мы не играли плохо. Это были просто пять минут, которые невозможно объяснить», – сказал Де Брюйне.

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Ман Сити» лидирует в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sky Sports
Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Де Брюйне Кевин
Комментарии (2)
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portero
1652374977
Ну тебя уже не было на поле, а свежачки вышедшие оказались слабаками и лентяи...
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zigbert
1652423910
На этот раз "госпожа удача" отвернулась от вас.
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