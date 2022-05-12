Де Брюйне – о вылете от «Реала»: «Это были пять безумных минут, которые невозможно объяснить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о поражении от «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это очень сложно объяснить, потому что это были просто пять безумных минут. Мы не играли плохо. Это были просто пять минут, которые невозможно объяснить», – сказал Де Брюйне.

«Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.

В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.

«Ман Сити» лидирует в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?