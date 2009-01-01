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Де Брюйне – о вылете от «Реала»: «Это были пять безумных минут, которые невозможно объяснить»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказался о поражении от «Реала» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это очень сложно объяснить, потому что это были просто пять безумных минут. Мы не играли плохо. Это были просто пять минут, которые невозможно объяснить», – сказал Де Брюйне.

  • «Реал» проигрывал 0:1 к 90-й минуте. Родриго оформил дубль за 2 минуты и перевел матч в дополнительное время.
  • В овертайме единственный гол с пенальти забил форвард «Реала» Карим Бензема.
  • «Ман Сити» лидирует в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sky Sports

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Комментарии3
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    Рейтинг: +991

    mama1991 1 час назад

    Реал катком вас переехал, собрав волю, эмблему, историю в кулак

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    Рейтинг: +554

    Demgel > mama1991 38 минут назад

    Катком это просто смешно. Реал что с Челси, что с МС играли на вторых ролях. Разница в один мяч по сумме двух игр и количество созданных моментов (другое дело их реализация), говорит скорее что прошли на тоненького.

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    Рейтинг: +63800

    portero 1 час назад

    Ну тебя уже не было на поле, а свежачки вышедшие оказались слабаками и лентяи...

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