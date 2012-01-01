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Ваноли: «Разница между «Спартаком» и «Енисеем» есть, но нельзя допустить недооценки»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Енисея».

«Енисей продемонстрировал хорошую игру в Кубке. Они демонстрируют хорошие результаты и в своей лиге.

Тем не менее, разница между «Спартаком» и «Енисеем» есть, но нам нельзя допустить недооценки соперника. Нужно отнестись со всей ответственностью и очень внимательно к этому матчу», — сказал Ваноли.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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