У Нагельсмана напряженные отношения со спортивным директором «Баварии» Салихамиджичем (Bild)

У главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана нет должного взаимопонимания со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Отношения напряжены, пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Bild.
Руководители клуба озабочены этим вопросом.
- Есть информация, что прежний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинул клуб из-за конфликта с Салихамиджичем.
- «Бавария» в этом сезоне взяла 10-е чемпионство подряд.
- Салихамиджич ранее выступал за «Баварию».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Чемпионат»