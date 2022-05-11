У Нагельсмана напряженные отношения со спортивным директором «Баварии» Салихамиджичем (Bild)

У главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана нет должного взаимопонимания со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Отношения напряжены, пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Руководители клуба озабочены этим вопросом.

Есть информация, что прежний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинул клуб из-за конфликта с Салихамиджичем.

«Бавария» в этом сезоне взяла 10-е чемпионство подряд.

Салихамиджич ранее выступал за «Баварию».

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