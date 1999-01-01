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У Нагельсмана напряженные отношения со спортивным директором «Баварии» Салихамиджичем (Bild)

У главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана нет должного взаимопонимания со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Отношения напряжены, пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Руководители клуба озабочены этим вопросом.

  • Есть информация, что прежний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинул клуб из-за конфликта с Салихамиджичем.
  • «Бавария» в этом сезоне взяла 10-е чемпионство подряд.
  • Салихамиджич ранее выступал за «Баварию».

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Источник: «Чемпионат»

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