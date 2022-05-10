Ловчев: «Если «Спартак» не выйдет в финал Кубка России, команду надо закрывать»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что московский лкбу должен выйти в финал Кубка России.

«Я на днях сказал, что «Спартак» и «Динамо» должны играть в финале Кубка — вообще никаких вопросов не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды.

Это полуфинал Кубка страны! И если команда ФНЛ обыгрывает команду Премьер-лиги в лице «Спартака» и «Динамо» с такими именами, то надо всех тренеров и игроков разгонять, а команды закрывать.

Ничего сверхъестественного в матче я не увидел. «Динамо» было сильнее, а «Алания» суетилась, ошибались и пропустила много голов. «Динамо» просто сильнее, только и всего. Как и «Спартак» сильнее «Енисея». Другое дело — как сыграет команда», — сказал Ловчев.

«Спартак» примет «Енисей» завтра, 11 мая.

Начало матча – в 19:30 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?