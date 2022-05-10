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  • Ловчев: «Если «Спартак» не выйдет в финал Кубка России, команду надо закрывать»

Ловчев: «Если «Спартак» не выйдет в финал Кубка России, команду надо закрывать»

10 мая 2022, 23:33
11

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что московский лкбу должен выйти в финал Кубка России.

«Я на днях сказал, что «Спартак» и «Динамо» должны играть в финале Кубка — вообще никаких вопросов не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды.

Это полуфинал Кубка страны! И если команда ФНЛ обыгрывает команду Премьер-лиги в лице «Спартака» и «Динамо» с такими именами, то надо всех тренеров и игроков разгонять, а команды закрывать.

Ничего сверхъестественного в матче я не увидел. «Динамо» было сильнее, а «Алания» суетилась, ошибались и пропустила много голов. «Динамо» просто сильнее, только и всего. Как и «Спартак» сильнее «Енисея». Другое дело — как сыграет команда», — сказал Ловчев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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алдан2014
1652227305
Может Ловчеву просто закрыть рот? Он последний год несёт чушь
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Benifacto
1652241769
а почему матчи не на нейтральном поле? че за профит играть дома полуфинал? почему не в Красноярске? или Владикавказе?
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ilichkadr
1652256813
Серафимыч, сначала надо сняться с чемпионата. а уж потом закрываться. Как показывает практика, вопрос пока остаётся открытым. Зарема Леонидовна отмашку не дала.
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Plyash
1652275197
Если по чесноку,то каждый должен сделать только то,что должен сделать - Спартак вспомнить,что у него 100-летний юбилей и сыграть первым номером на своём классе от и до.Енисей должен выйти на поле и забыть,что перед ним самый титулованный и любимый клуб нашей страны за последний век.И тогда,наверняка, вдруг получится игра,от которой все мы обалдеем.Красивой игры и удачи всем.
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alex1951
1652283192
Где то ,глубоко ,он прав....Но..... но он не совсем верно расставил акценты.... Во-первых ,команда,как юридическое лицо тут ни причем,команда не человек ,которого можно ,,закрыть,, А во-вторых ,рыба гниет с головы ( а это мультличности ФЕ и ЗА) - вот,где собако то порылась.... А .что игроки ? Это ж по сути шахматные фигуры ,кто ими двигает ,тот и ПНХ)))))
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portero
1652284937
Серафимович максималист...
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житель СПб
1652293833
Это слишком категорично! Но выигрывать, конечно, должны! - вот и выиграли.
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