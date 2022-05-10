Гогниев: «Амбиции «Алании» – играть в РПЛ»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о будущем команды.

— Есть ли понимание, что будет с командой в будущем? Учитывая проблему со стадионом?

— Не сказал бы, что выход в РПЛ невозможен. Все зависит от людей, принимающих решения. Важен и спортивный принцип. Видим наши слабые стороны.

Та команда, которая сейчас есть, в таком формате существует три года. Мы в одном своем формате тренируемся. Нам нужны вливания, чтобы команда росла. На данный момент, чтобы мы не топтались на одном месте, нам надо усилиться.

Наши амбиции — хотим играть в РПЛ, будем стараться. Когда займем это место, тогда будем говорить о стадионе.

— Сколько денег надо на будущий стадион? Есть ли возможность построить стадион?

— У нас есть руководители, которые сказали, что будет стадион.

Гогниев тренирует «Аланию» с 2019 года.

Владикавказцы идут на 6-м месте в ФНЛ.

«Алания» – самая результативная команда первого дивизиона (72 гола в 36 матчах).

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