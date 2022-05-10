Тюкавин: «Мы отталкивались не от «Алании», а от своей игры. Соперник играл сумбурно»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

«Могли доводить счет до крупного еще в первом тайме, но не реализовали моменты. Потом забили второй мяч и чуть подрасслабились, подсели. Мы отталкивались не от «Алании», а от своей игры.

Возможно, соперник играл чуть сумбурно, потому что мы были дома при своих болельщиках, которые нас поддерживали», — сказал Тюкавин.

«Динамо» сыграет в финале Кубка с победителем пары «Спартак» – «Енисей».

Москвичи лишь однажды выиграли Кубок – в 1995 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?