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Тюкавин: «Мы отталкивались не от «Алании», а от своей игры. Соперник играл сумбурно»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

«Могли доводить счет до крупного еще в первом тайме, но не реализовали моменты. Потом забили второй мяч и чуть подрасслабились, подсели. Мы отталкивались не от «Алании», а от своей игры.

Возможно, соперник играл чуть сумбурно, потому что мы были дома при своих болельщиках, которые нас поддерживали», — сказал Тюкавин.

  • «Динамо» сыграет в финале Кубка с победителем пары «Спартак»«Енисей».
  • Москвичи лишь однажды выиграли Кубок – в 1995 году.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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