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Гогниев: «Сколько у «Алании» денег? У меня в кармане нет ничего»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о своем будущем в клубе.

– Еще один год действует мой контракт. Будем обсуждать с руководителями. Будем выстраивать план на три года. Нам предстоит дискуссия. Есть желание работать в «Алании». Когда будет конец сезона, после обсуждения с руководителями можно будет говорить об РПЛ.

— Сколько у вас денег?

— У меня в кармане ничего нет. А у клуба — надо спрашивать у руководителей.

  • Гогниев тренирует «Аланию» с 2019 года.
  • Владикавказцы идут на 6-м месте в ФНЛ.
  • «Алания» – самая результативная команда первого дивизиона (72 гола в 36 матчах).

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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