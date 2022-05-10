Вратарь «Енисея» Опарин – об игроках «Спартака»: «У каждого есть свои слабости. Все из мяса и из костей»

Голкипер «Енисея» Михаил Опарин поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России против «Спартака».

– Какого мнения о «Спартаке»?

– «Спартак» – это в любом случае «Спартак», на каком месте он бы ни шел. Великий клуб. Да, у них в РПЛ не самое лучшее положение, постоянные качели, но футболисты собраны очень высокого уровня. Причем некоторые – и по европейским меркам.

Сейчас они на подъеме, последние два матча у них были эмоциональные, победные. Плюс это их единственный шанс вытащить сезон и реабилитироваться перед болельщиками. При этом играют дома. Конечно, нам будет тяжело.

– Пару недель назад казалось, что «Енисей» способен перейти «Спартак» в брод, но сейчас большинство считают «красно-белых» явным фаворитом.

– У нас ни к одному сопернику нет такого отношения, что перейдем его в брод, спокойно разберемся. Есть задача – победить, мы анализируем и готовимся, как это сделать. А на оценку шансов со стороны мы влиять не можем.

– Кто, по-вашему, самый страшный игрок «Спартака»?

– Сделаем всe, чтобы для нас таких не было. У каждого игрока есть свои слабости – надо всe разобрать, учесть. Все из мяса и из костей.

«Спартак» примет «Енисей» в среду, 11 июля.

Начало матча – в 19:30 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?