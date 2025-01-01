Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

Гогниев: «Алания» знает, как обыграть «Динамо». Хотим выйти как на последний бой»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Динамо».

— Что конкретно Спартак Гогниев ждет от полуфинала, кроме результата?

— Яркой игры. Знаю, что придет много болельщиков. Жду праздника футбола. Мы хотим выиграть, выйти как на последний бой. Мы знаем, как обыграть эту команду. Если выполним на 100% задуманное, то победим. Хотим играть как можно чаще на таких стадионах и радовать публику.

— Последние результаты «Динамо» и «Алании» были отчасти схожи. Даже поражения 2:5 случились почти одновременно.

— В «Динамо» работает очень сильный квалифицированный специалист. Год назад их не воспринимали как претендента на серебро. Но когда ты играешь в атаку, в прессинг, ты открываешься, и вполне может случиться и 2:5. Все на тебя смотрят, анализируют.

«Динамо», как и нам, очень тяжело дается агрессивный футбол, потому что есть обратная сторона медали.

  • «Динамо» примет «Аланию» сегодня, 10 мая.
  • Матч в Москве начнется в 16:30 по местному времени.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Где смотреть «Динамо» – «Алания»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 10 мая
Новиков: «Динамо» удержит второе место в РПЛ, если пройдет «Аланию» в Кубке» 2
Лещук: «Динамо» обязано выиграть у «Алании» после трех поражений подряд» 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:58
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11