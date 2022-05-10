Гогниев: «Алания» знает, как обыграть «Динамо». Хотим выйти как на последний бой»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России против «Динамо».

— Что конкретно Спартак Гогниев ждет от полуфинала, кроме результата?

— Яркой игры. Знаю, что придет много болельщиков. Жду праздника футбола. Мы хотим выиграть, выйти как на последний бой. Мы знаем, как обыграть эту команду. Если выполним на 100% задуманное, то победим. Хотим играть как можно чаще на таких стадионах и радовать публику.

— Последние результаты «Динамо» и «Алании» были отчасти схожи. Даже поражения 2:5 случились почти одновременно.

— В «Динамо» работает очень сильный квалифицированный специалист. Год назад их не воспринимали как претендента на серебро. Но когда ты играешь в атаку, в прессинг, ты открываешься, и вполне может случиться и 2:5. Все на тебя смотрят, анализируют.

«Динамо», как и нам, очень тяжело дается агрессивный футбол, потому что есть обратная сторона медали.

«Динамо» примет «Аланию» сегодня, 10 мая.

Матч в Москве начнется в 16:30 по местному времени.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?