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«Реал» отказался от трансфера Холанда из-за требования прописать отступные в контракте (Cadena Ser)

Стало известно, почему не состоялся переход форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Реал».

Бывший агент футболиста Мино Райола настаивал на том, чтобы в контракте его клиента были прописаны отступные в размере 150 миллионов евро, которые можно активировать уже со второго сезона.

В мадридском клубе решили, что такие условия не соответствуют их стратегическим интересам.

В итоге норвежец сделал выбор в пользу «Манчестер Сити», о чем будет объявлено в ближайшие дни.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Cadena Ser

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