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Булыкин призвал «Динамо» не допустить недооценку «Алании»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча Кубка России между московской командой и «Аланией».

– Кубковые матчи всегда отличаются своим настроем, интригой и непредсказуемостью. Верю в «Динамо», и хочу, чтобы они прошли в финал.

– «Алания» способна преподнести сюрприз?

– Думаю, что да. Какой-то сюрприз они, наверное, подготовили. Мы видели, как они играли против «Зенита» и прошли дальше.

Чтобы пройти «Аланию», динамовцы должны правильно настроиться и не допустить недооценку команды соперника. Нельзя упустить шанс сыграть в финале Кубка страны.

– Как вы считаете, будущее Шварца будет зависеть от победы в Кубке России?

– Думаю, что нет. Если решение приняли, то вряд ли его изменят. Я считаю, что «Динамо» нужно на ближайший год уже думать о своих воспитанниках и специалистах.

  • «Динамо» примет «Аланию» во вторник, 10 мая.
  • Начало – в 16:30 мск.
  • «Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ, «Алания» – на 6-й строчке в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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