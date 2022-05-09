Булыкин призвал «Динамо» не допустить недооценку «Алании»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от полуфинального матча Кубка России между московской командой и «Аланией».

– Кубковые матчи всегда отличаются своим настроем, интригой и непредсказуемостью. Верю в «Динамо», и хочу, чтобы они прошли в финал.

– «Алания» способна преподнести сюрприз?

– Думаю, что да. Какой-то сюрприз они, наверное, подготовили. Мы видели, как они играли против «Зенита» и прошли дальше.

Чтобы пройти «Аланию», динамовцы должны правильно настроиться и не допустить недооценку команды соперника. Нельзя упустить шанс сыграть в финале Кубка страны.

– Как вы считаете, будущее Шварца будет зависеть от победы в Кубке России?

– Думаю, что нет. Если решение приняли, то вряд ли его изменят. Я считаю, что «Динамо» нужно на ближайший год уже думать о своих воспитанниках и специалистах.

«Динамо» примет «Аланию» во вторник, 10 мая.

Начало – в 16:30 мск.

«Динамо» идет на 2-м месте в РПЛ, «Алания» – на 6-й строчке в ФНЛ.

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