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РФС назначил судей на полуфиналы Кубка России

Стало известно, кто обслужит матчи 1/2 финала Кубка России.

РФС назначил на игры бригады Сергея Карасева и Виталия Мешкова.

10 мая (вторник)

«Динамо»«Алания»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валерий Данченко.

11 мая (среда)

«Спартак»«Енисей»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Егор Болховитин.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РФС

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63606

    portero 24 минуты назад

    Любой судья может начудить, лишь чудили не по указке...

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