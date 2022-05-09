РФС назначил судей на полуфиналы Кубка России

Стало известно, кто обслужит матчи 1/2 финала Кубка России.
РФС назначил на игры бригады Сергея Карасева и Виталия Мешкова.
10 мая (вторник)
«Динамо» – «Алания»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный – Антон Фролов; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Валерий Данченко.
11 мая (среда)
«Спартак» – «Енисей»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный – Ян Бобровский; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Егор Болховитин.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт РФС