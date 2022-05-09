Широков: «Какой смысл Слуцкому уходить из «Рубина» за два тура до конца РПЛ?»

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и перспективах команды вылететь в ФНЛ.

Казанцы в воскресенье на выезде проиграли «Локомотиву» (0:1).

После 28 туров они идут на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).

«Должен ли Слуцкий сам уйти прямо сейчас? Он же сказал, что никуда не собирается. Осталось два тура до конца сезона, смысл уходить?

Скучный матч? Но в этом же виноват не только «Рубин». «Локомотив» ещe с того года не сказать, что феерит после перестройки, а казанцы в затяжном пике уже давно.

Мне-то чего должно быть обидно, если «Рубин» вылетит? Это самому клубу и его болельщикам должно быть обидно, если команда покинет РПЛ», – сказал Широков.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?