Широков: «Какой смысл Слуцкому уходить из «Рубина» за два тура до конца РПЛ?»

Слуцкий меньше чем за год из игроков ФНЛ и ноунеймов сколотил команду идущей на старте РПЛ в группе лидеров ...и тут САЙМАНОВ продаёт целую ось из защитника полузащитника и напа вместе в лидером Рубина Макаровым ...фактически развалив созданную Слуцким команду... до этой распродажи Рубин выиграл 4 матча из 5 , а вот следующие 4 матча выиграл уже из 23 ... и Слуцкий вполне справедливо не считает себя виновным в провале и увольняться теряя деньги и оплачивая предательство САЙМАНОВА не намерен.
Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и перспективах команды вылететь в ФНЛ.
- Казанцы в воскресенье на выезде проиграли «Локомотиву» (0:1).
- После 28 туров они идут на 13-м месте в РПЛ (зона стыков).
«Должен ли Слуцкий сам уйти прямо сейчас? Он же сказал, что никуда не собирается. Осталось два тура до конца сезона, смысл уходить?
Скучный матч? Но в этом же виноват не только «Рубин». «Локомотив» ещe с того года не сказать, что феерит после перестройки, а казанцы в затяжном пике уже давно.
Мне-то чего должно быть обидно, если «Рубин» вылетит? Это самому клубу и его болельщикам должно быть обидно, если команда покинет РПЛ», – сказал Широков.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?