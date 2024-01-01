Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

Неймар: «Социальные сети очень опасны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар раскрыл отношение к социальным сетям. Ему не нравится критика оттуда.

«Социальные сети очень опасны для любого человека. Если ты сыграл плохо, то от количества критики болит голова. Без помощи близких это трудно пережить», – сказал бразилец.

  • Неймар – самый дорогой игрок в мире («ПСЖ» купил его за 222 миллиона евро).
  • В сезоне Лиги 1 у бразильца 20 матчей, 11 голов, 6 ассистов.
  • Сейчас 30-летний Неймар стоит 90 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«ПСЖ» готов продать Неймара за 90 миллионов 7
«Буду здесь еще три года». Неймар попросил фанатов «ПСЖ» не освистывать его 1
Мбаппе: «Жаль, что взаимопонимание с Месси и Неймаром появилось только сейчас» 1
Источник: твиттер «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:01
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11