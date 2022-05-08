Неймар: «Социальные сети очень опасны»

Нападающий «ПСЖ» Неймар раскрыл отношение к социальным сетям. Ему не нравится критика оттуда.

«Социальные сети очень опасны для любого человека. Если ты сыграл плохо, то от количества критики болит голова. Без помощи близких это трудно пережить», – сказал бразилец.

Неймар – самый дорогой игрок в мире («ПСЖ» купил его за 222 миллиона евро).

В сезоне Лиги 1 у бразильца 20 матчей, 11 голов, 6 ассистов.

Сейчас 30-летний Неймар стоит 90 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?