Примера. Гол защитника Альбы на 94-й минуте принес «Барселоне» гостевую победу над «Бетисом»

Барсе нужно набрать 4 очка в 2х домашних играх и готовиться к следующему сезону...
«Барселона» в 35-м туре чемпионата Испании вырвала победу над «Бетисом». Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил защитник Жорди Альба. Ему ассистировал Дани Алвес.
У «Бетиса» забил бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра.
Каталонцы остались на втором месте. «Бетис» идет в трех очках от зоны Лиги чемпионов.
Испания. Примера. 35-й тур
Голы: 0:1 – Фати, 76; 1:1 – Бартра, 79; 1:2 – Альба, 90+4.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?