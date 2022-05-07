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Примера. Гол защитника Альбы на 94-й минуте принес «Барселоне» гостевую победу над «Бетисом»

«Барселона» в 35-м туре чемпионата Испании вырвала победу над «Бетисом». Решающий гол в компенсированное время второго тайма забил защитник Жорди Альба. Ему ассистировал Дани Алвес.

У «Бетиса» забил бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра.

Каталонцы остались на втором месте. «Бетис» идет в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Испания. Примера. 35-й тур

Бетис – Барселона – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Фати, 76; 1:1 – Бартра, 79; 1:2 – Альба, 90+4.

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Источник: Бомбардир.ру

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07.05.2022 23:59
Комментарии3
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    Рейтинг: +89

    Tempos 18 минут назад

    Барсе нужно набрать 4 очка в 2х домашних играх и готовиться к следующему сезону...

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    Рейтинг: +1040

    Alex Flash 26 минут назад

    Замены вовремя.Надо еще добавлять в игре

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    Рейтинг: +63529

    portero 57 минут назад

    Вымучали результат, молодцы...

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