Все участники 1/2 финала Кубка России, кроме «Спартака», крупно проиграли перед полуфиналом

Три из четырех участников полуфинала Кубка России в последнем матче перед 1/2 финала потерпели крупные поражения.

«Динамо» уступило в РПЛ «Крыльям Советов» (2:5);

«Алания» проиграла в ФНЛ «Нефтехимику» (2:5);

«Енисей» уступил в ФНЛ «Краснодару-2» (0:4).

«Спартак» – единственная команда полуфинала Кубка России, которая в преддверии его победила. Москвичи в 28-м туре РПЛ выиграли у «Урала» (3:1).

Полуфинал «Динамо» – «Алания» состоится 10 мая, «Спартак» – «Енисей» – 11 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?