Все участники 1/2 финала Кубка России, кроме «Спартака», крупно проиграли перед полуфиналом

Спартак без особых проблем будет в финале. Динамо раскатает Аланию как масло по шмату хлеба. Не смотря на то что и Алания и Енисей лихо слились перед полуфиналом КР, это вряд ли им поможет. Только победа воодушевляет команду на очередную победу. Сэкономили силы сегодня завтра найти силы и мотивации совсем не будет. У Динамо другая ситуация, они игру не сливали, они шли и боролись, но не повезло-напоролись. Будут из кожи вылазить , что бы реабилитироваться перед болельщиками. Вряд ли соглашусь, что они сливают Шварца. практически уверен в победе Динамо и Спартака, и финал будет интересный. Очень интересный.
Три из четырех участников полуфинала Кубка России в последнем матче перед 1/2 финала потерпели крупные поражения.
- «Динамо» уступило в РПЛ «Крыльям Советов» (2:5);
- «Алания» проиграла в ФНЛ «Нефтехимику» (2:5);
- «Енисей» уступил в ФНЛ «Краснодару-2» (0:4).
«Спартак» – единственная команда полуфинала Кубка России, которая в преддверии его победила. Москвичи в 28-м туре РПЛ выиграли у «Урала» (3:1).
Полуфинал «Динамо» – «Алания» состоится 10 мая, «Спартак» – «Енисей» – 11 мая.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?