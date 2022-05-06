Агент Яндаса – об интересе ЦСКА: «Впервые слышу об этом»

Джен Туркмен, агент полузащитника «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаса, отреагировал на новость о желании ЦСКА подписать его клиента.

«Впервые слышу об этом. Со мной из руководства ЦСКА никто не связывался. Даже если поступит предложение, трудно говорить, будем ли мы его рассматривать», – сказал агент.

Яндас забил 2 гола и отдал 9 ассистов в 30 матчах этого сезона.

Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость 27-летнего турка – 2,3 миллиона евро.

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