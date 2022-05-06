ЦСКА ведет переговоры с «Фенербахче» по трансферу Яндаса. Это желание Гинера (Fanatik)

ЦСКА хочет купить полузащитника «Фенербахче» Мерета Хакана Яндаса.

По информации Fanatik, президент московского клуба Евгений Гинер впечатлен игрой Юсуфа Языджи и хочет видеть в команде еще одного турецкого игрока.

ЦСКА по указанию Гинера начал переговоры с «Фенербахче» по трансферу Яндаса. Футболист уже получил предложение от российского клуба.

Яндас забил 2 гола и отдал 9 ассистов в 30 матчах этого сезона.

Контракт с «Фенербахче» рассчитан до 2024 года.

Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

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