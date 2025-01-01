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Григорян: «Дзюба – воин, ему нужен вызов. Переезд в Сербию даст ему сверхмотивацию»

Главный тенер женского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Для Дзюбы это правильное решение, учитывая его характер. Дзюба – воин, ему нужен очередной вызов, сверхмотивация. И когда это все есть, то Артем способен на многое. Переезжая в Сербию, он создает сам себе необходимый вызов для шага вперед.

Не согласен с тем, что Дзюба – возрастной футболист. Посмотрите сейчас на Левандовского, Роналду, Мюллера: разве они не доказывают, что сейчас в мировом футболе нужно пересматривать понятие «возрастной футболист»? Очевидно, что сейчас 33-летний игрок вполне может выступать на любом уровне, если ему позволяет здоровье. Возраст, опыт, здесь только в помощь.

«Црвену Звезду» я хорошо знаю – изучал ее, когда могли сыграть с ними в отборе Лиги Европы с «Алашкертом». Дома там невероятный ажиотаж, полные трибуны, сумасшедшая поддержка. Но только не понимаю, как там планируют использовать Дзюбу на поле.

Сербы играют в исключительно комбинационный футбол, основанный на тотальном контроле мяча. Мне трудно понять, как Артем в такой футбол впишется: у них не будет большого количества длинных передач – того, в чем Дзюба хорош. По стилю Артем не подходит, но раз они его зовут, значит уже все взвесили», – сказал Григорян.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 11:28
Комментарии3
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    Рейтинг: +84

    Номэд 14 минут назад

    Воин в кулачном бою без правил со своим меньшим.

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    Рейтинг: +396

    SLADE2019 1 час назад

    Да уж, разве что горе-воин.

    0
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    Рейтинг: +13762

    NewLife 2 часа назад

    Видео воин, а на поле дерево.

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