Григорян: «Дзюба – воин, ему нужен вызов. Переезд в Сербию даст ему сверхмотивацию»

Главный тенер женского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Для Дзюбы это правильное решение, учитывая его характер. Дзюба – воин, ему нужен очередной вызов, сверхмотивация. И когда это все есть, то Артем способен на многое. Переезжая в Сербию, он создает сам себе необходимый вызов для шага вперед.

Не согласен с тем, что Дзюба – возрастной футболист. Посмотрите сейчас на Левандовского, Роналду, Мюллера: разве они не доказывают, что сейчас в мировом футболе нужно пересматривать понятие «возрастной футболист»? Очевидно, что сейчас 33-летний игрок вполне может выступать на любом уровне, если ему позволяет здоровье. Возраст, опыт, здесь только в помощь.

«Црвену Звезду» я хорошо знаю – изучал ее, когда могли сыграть с ними в отборе Лиги Европы с «Алашкертом». Дома там невероятный ажиотаж, полные трибуны, сумасшедшая поддержка. Но только не понимаю, как там планируют использовать Дзюбу на поле.

Сербы играют в исключительно комбинационный футбол, основанный на тотальном контроле мяча. Мне трудно понять, как Артем в такой футбол впишется: у них не будет большого количества длинных передач – того, в чем Дзюба хорош. По стилю Артем не подходит, но раз они его зовут, значит уже все взвесили», – сказал Григорян.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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