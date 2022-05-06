«Црвена Звезда» вступила в переговоры с Дзюбой

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб начал переговоры с нападающим «Зенита» Артeмом Дзюбой.

«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артeмом», – сказал Терзич.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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