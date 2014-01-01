«Црвена Звезда» вступила в переговоры с Дзюбой

Да это бревно местного разлива. Зассыт он куда то уезжать.
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб начал переговоры с нападающим «Зенита» Артeмом Дзюбой.
«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артeмом», – сказал Терзич.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?