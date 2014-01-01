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«Црвена Звезда» вступила в переговоры с Дзюбой

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб начал переговоры с нападающим «Зенита» Артeмом Дзюбой.

«Мы хотим подписать Дзюбу. Мы уже вступили в переговоры с Артeмом», – сказал Терзич.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +84

    Номэд 19 минут назад

    Да это бревно местного разлива. Зассыт он куда то уезжать.

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    Рейтинг: +1991

    kvm 39 минут назад

    главное не жмите ему правую руку...

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    Рейтинг: +14278

    Barmaleushka > kvm 29 минут назад

    А то чё ?

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    Рейтинг: +344

    Спартач80 > Barmaleushka 25 секунд назад

    Да мы в курсе,что ты можешь ему и куй передёрнуть,бомжи ведь не брезгливые.

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    Рейтинг: +6737

    nik55 39 минут назад

    бревно деньги не променяет на футбол

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    Рейтинг: +14766

    ilichkadr 1 час назад

    Дзюбе надо соглашаться. Сербия не самое плохое место для отдыха будущего пенсионера.

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    Рейтинг: +1387

    Parham 1 час назад

    пимпец!!!
    Символ победы на всю Европу(весь следующий сезон в еврокубках)?

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