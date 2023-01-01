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Бускетс готов остаться в «Барселоне» еще на один сезон

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, вероятно, продолжит выступать за каталонский клуб.

33-летний футболист готов остаться на «Камп Ноу» еще на один сезон.

У испанца есть предложения из МЛС, однако он намерен их рассматривать не ранее 2023 года, когда истечет его контракт.

Бускетс воодушевлен тем, что главный тренер «Барсы» Хави считает его важной частью команды.

  • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 48 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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