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Пиняев: «Хотелось бы показать себя в Европе. Команда мечты – «Барселона»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о стремлении поиграть в Европе в будущем.

«Хотелось бы поиграть в любом чемпионате топ-5, показать себя в Европе. Сначала подойдет любая команда, чтобы показать себя, а потом сыграть в «Барселоне», например.

Команда мечты для меня «Барселона». Мой любимый футболист Месси, его техника на другой планете. Потом Неймар, который показывает шоу, нравится, как он показывает свою технику. Также Роналду.

Из наших – Головин, который хорошо себя показывает во Франции, Леша Миранчук», – сказал Пиняев.

  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Матч ТВ»

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