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  • Пиняев: «Хотелось бы показать себя в Европе. Команда мечты – «Барселона»

Пиняев: «Хотелось бы показать себя в Европе. Команда мечты – «Барселона»

2 мая 2022, 08:20
3

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о стремлении поиграть в Европе в будущем.

«Хотелось бы поиграть в любом чемпионате топ-5, показать себя в Европе. Сначала подойдет любая команда, чтобы показать себя, а потом сыграть в «Барселоне», например.

Команда мечты для меня «Барселона». Мой любимый футболист Месси, его техника на другой планете. Потом Неймар, который показывает шоу, нравится, как он показывает свою технику. Также Роналду.

Из наших – Головин, который хорошо себя показывает во Франции, Леша Миранчук», – сказал Пиняев.

  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 28 матчах.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пиняев Сергей
Комментарии (3)
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portero
1651471377
Еще здесь ничего не показал, а уже в топ-5 ...
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paracetamol
1651472461
Ты сначала в Рашке хоть что-нибудь выиграй!
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serglider
1651491232
Дело в том, что он неоднократно ездил стажироваться в Англию, в сам МЮ. При чем, они вроде даже были заинтересованы, что бы он как можно быстрее попал к ним, после его совершеннолетия... Но вот пока выжидают... По большому счету в Крыльях, он похоронит свой талант. Тот же игрок крылышек Сергеев попав в Зеню, быстро освоился и даже уже вытесняет самого зДюбу из стартового состава. Так и Пени нужен клуб где бы он мог реализовать свои таланты на 100%, а пока ему похвастаться не чем.
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