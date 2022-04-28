Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пустовойтова: «Буду судить назло всем врагам! Женщины уже на равных с мужчинами»

Пустовойтова: «Буду судить назло всем врагам! Женщины уже на равных с мужчинами»

28 апреля 2022, 14:36
2

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова заявила, что продолжит заниматься судейством, несмотря на критику.

— Есть вам что ответить противникам идеи задействовать женщин в РПЛ?

— Честно, я устала кому-то что-то доказывать. Наверное, это ни к чему хорошему не приведет. Я честно делаю свою работу, я люблю это дело. И у меня никто не отобьет желания это делать.

И всем друзьям или врагам назло я буду судить, и девушки будут появляться все больше и больше, потому что сейчас отличные условия созданы для женского судейства. И финансовое положение изменилось.

И есть много плюсов дополнительных еще. И выдают нам и коммуникацию, как у мужчин. Мы уже на равных. Только вперед! Я пока не собираюсь заканчивать!

  • Пустовойтова не попала на женский Евро-2022.
  • В августе 2021 года она работала на финале женского олимпийского футбольного турнира в Токио.
  • Пустовойтова заняла 2-е место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS.

Тест: назовите все российские клубы

Еще по теме:
Арбитр Пустовойтова теперь работает в Саудовской Аравии
Пустовойтова прокомментировала непопадание в список судей на женский ЧМ-2023
Россиянка Пустовойтова не попала в список судей на женский ЧМ-2023
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пустовойтова Анастасия
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1651153826
Почему нет. Суди на здоровье. Главное , не забывать , что судейство на поле -это не в шахте киркой махать. Наверное, уже и космонавты обзавидовались: " Как это Пустовойтова достигла таких вершин". Ведь не каждому дано . Быть судьей на матчах с участием Спартака. Вот тебя бы отутюжила Зарема.
Ответить
Кузьмич на трибуне
1651167993
Наверняка после судейства Спартака в дерби с Локо, ЦСКА, Динамо- подобная бравада будет отсутствовать. Мне то будет очень интересно посмотреть, что будет делать Пустовойтова, если на последних минутах будет момент на "тоненького", то ли пенальти в ворота Спартака и красная карточка условно говоря Г. Джикия, либо желтая за симуляцию Смолову , Заболотному или Камано.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+