Пустовойтова: «Буду судить назло всем врагам! Женщины уже на равных с мужчинами»

Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова заявила, что продолжит заниматься судейством, несмотря на критику.

— Есть вам что ответить противникам идеи задействовать женщин в РПЛ?

— Честно, я устала кому-то что-то доказывать. Наверное, это ни к чему хорошему не приведет. Я честно делаю свою работу, я люблю это дело. И у меня никто не отобьет желания это делать.

И всем друзьям или врагам назло я буду судить, и девушки будут появляться все больше и больше, потому что сейчас отличные условия созданы для женского судейства. И финансовое положение изменилось.

И есть много плюсов дополнительных еще. И выдают нам и коммуникацию, как у мужчин. Мы уже на равных. Только вперед! Я пока не собираюсь заканчивать!

Пустовойтова не попала на женский Евро-2022.

В августе 2021 года она работала на финале женского олимпийского футбольного турнира в Токио.

Пустовойтова заняла 2-е место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS.

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