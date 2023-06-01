Арбитр Пустовойтова теперь работает в Саудовской Аравии

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова получила работу в Саудовской Аравии. Там она занимается развитием женского судейства.
Вероятно, ее пригласили швейцарец Мануэль Наварро (председатель судейского комитета) и узбекистанец Фархад Абдуллаев (глава департамента судейства).
- При этом Пустовойтова не ушла с поста менеджера российских женщин-арбитров.
- До сентября 2022 года москвичка работала на матчах РПЛ на VAR и в качестве резервного судьи.
- Пустовойтову не включили в число арбитров женского ЧМ-2023.
Источник: «Спорт-Экспресс»