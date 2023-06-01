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    Арбитр Пустовойтова теперь работает в Саудовской Аравии

    Российский арбитр Анастасия Пустовойтова получила работу в Саудовской Аравии. Там она занимается развитием женского судейства.

    Вероятно, ее пригласили швейцарец Мануэль Наварро (председатель судейского комитета) и узбекистанец Фархад Абдуллаев (глава департамента судейства).

    • При этом Пустовойтова не ушла с поста менеджера российских женщин-арбитров.
    • До сентября 2022 года москвичка работала на матчах РПЛ на VAR и в качестве резервного судьи.
    • Пустовойтову не включили в число арбитров женского ЧМ-2023.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2023 00:31
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25104

      bset 1 июня, 14:14

      Такая себе страна для работы... Что всем в Саудовской Аравии так нравится?

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