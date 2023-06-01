Арбитр Пустовойтова теперь работает в Саудовской Аравии

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова получила работу в Саудовской Аравии. Там она занимается развитием женского судейства.

Вероятно, ее пригласили швейцарец Мануэль Наварро (председатель судейского комитета) и узбекистанец Фархад Абдуллаев (глава департамента судейства).