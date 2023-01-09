Пустовойтова прокомментировала непопадание в список судей на женский ЧМ-2023

Российская судья Анастасия Пустовойтова отреагировала на решение ФИФА не включать ее в список арбитров на женский чемпионат мира 2023 года.

«На своe отсутствие в списке судей женского ЧМ-2023 отвечу следующей цитатой. «В жизни всe временно. Если всe идeт хорошо – наслаждайся, это не будет длиться вечно. Ну а если всe паршиво – не кисни, это тоже не навсегда», – сказала Пустовойтова.

41-летняя Пустовойтова работает на международных матчах с 2009 года.

В 2019-м она обслуживала финал женской Лиги чемпионов, в 2021-м – финал Олимпиады.

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