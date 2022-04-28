Главные новости дня. Джано решил закончить карьеру; судьи Матюнин и Шадыханов вызваны на полиграф после игры «Химки» – «Крылья Советов»

Бывший зенитовец Левин рассказал о договорном матче с участием команды.

Кавазашвили: «Дзюба – лучший нападающий России за последние восемь лет. Он мог бы играть в «Реале» или «Барселоне».

Ахметов может перейти из ЦСКА в «Краснодар».

ЭСК: Матюнин в матче с «Химками» ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев» и засчитал гол в их ворота.

Судьи Матюнин и Шадыханов вызваны на детектор лжи. Они дважды ошиблись в пользу «Химок» в матче с «Крыльями Советов» («СЭ»).

Валуев: «Зенит» – самый популярный клуб России, а не «Спартак».

Президент «Наполи» объявил о переходе Хвичи. Контракт – до 2027 года.

«Реал», «Барсу» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ на два сезона из-за неуплаты штрафа за создание Суперлиги.

Финская клиника приостановила сотрудничество со «Спартаком».

Джано решил закончить карьеру в 29 лет.

В Лиге чемпионов может измениться формат решающих матчей. Полуфиналы и финал – в течение одной недели.