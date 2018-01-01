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Финская клиника приостановила сотрудничество со «Спартаком»

Клиника из Финляндии, под наблюдением которой лечится защитник «Спартака» Павел Маслов, больше не сотрудничает с клубом. Однако реабилитация игрока будет доведена до конца.

«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

  • Маслов в этом сезоне РПЛ не играл.
  • Игрок в системе «Спартака» с 2018 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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Источник: ТАСС

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Комментарии5
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    Рейтинг: +62647

    portero 25 минут назад

    Финики своим бизнесменам обломали весь навар из России...

    0
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    Рейтинг: +903

    alefreddy 1 час назад

    пора свою медицину развивать а то Финляндия Италия Швейцария итд

    3
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    Рейтинг: +10065

    Alekxei Z. > alefreddy 25 минут назад

    Интересно , вы это только сейчас поняли ?
    За 20 лет НАДО было и медицину, и образование , и промышленность развивать ...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +518

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Запретить в ответ финикам покупать нашу водяру. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +1024

    Дубина > Конопляных дел мастер 36 минут назад

    У них своей алкашки тьма!
    Они алкаши

    0
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