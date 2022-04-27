Финская клиника приостановила сотрудничество со «Спартаком»

Клиника из Финляндии, под наблюдением которой лечится защитник «Спартака» Павел Маслов, больше не сотрудничает с клубом. Однако реабилитация игрока будет доведена до конца.
«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям. Павел Маслов продолжает восстановление по имеющимся протоколам», – сказал руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Маслов в этом сезоне РПЛ не играл.
- Игрок в системе «Спартака» с 2018 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
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Источник: ТАСС