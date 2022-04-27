В Лиге чемпионов может измениться формат решающих матчей. Полуфиналы и финал – в течение одной недели

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) намерена протолкнуть идею изменения формата полуфинала и финала Лиги чемпионов. Согласно проекту, двухматчевые встречи в 1/2 финала будут отменены.

Вместо этого полуфиналы будут состоять из одного матча, как и финал. Все три матча – в одном городе в течение недели, которую назовут «неделей футбола».

За такую идею высказывался и президент УЕФА Александер Чеферин.

Аналогичный «Финал четырех» существует, например, в баскетбольной Евролиге.

В таком формате титул Лиги чемпионов был разыгран в 2020 году.

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