В Лиге чемпионов может измениться формат решающих матчей. Полуфиналы и финал – в течение одной недели

То хотят увеличить количество матчей, то сокращают. Полуфинал - это самый топовый матч твоей команды у тебя в городе. И первый матч, и ответный собирают целые стадионы, потому что финал уже пройдет не в том городе, откуда команда. Забирать такие матчи будет глупостью.
Ассоциация европейских клубов (ЕСА) намерена протолкнуть идею изменения формата полуфинала и финала Лиги чемпионов. Согласно проекту, двухматчевые встречи в 1/2 финала будут отменены.
Вместо этого полуфиналы будут состоять из одного матча, как и финал. Все три матча – в одном городе в течение недели, которую назовут «неделей футбола».
- За такую идею высказывался и президент УЕФА Александер Чеферин.
- Аналогичный «Финал четырех» существует, например, в баскетбольной Евролиге.
- В таком формате титул Лиги чемпионов был разыгран в 2020 году.
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