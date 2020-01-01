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В Лиге чемпионов может измениться формат решающих матчей. Полуфиналы и финал – в течение одной недели

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) намерена протолкнуть идею изменения формата полуфинала и финала Лиги чемпионов. Согласно проекту, двухматчевые встречи в 1/2 финала будут отменены.

Вместо этого полуфиналы будут состоять из одного матча, как и финал. Все три матча – в одном городе в течение недели, которую назовут «неделей футбола».

  • За такую идею высказывался и президент УЕФА Александер Чеферин.
  • Аналогичный «Финал четырех» существует, например, в баскетбольной Евролиге.
  • В таком формате титул Лиги чемпионов был разыгран в 2020 году.

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Источник: The Times

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24156

    bset 1 час назад

    То хотят увеличить количество матчей, то сокращают. Полуфинал - это самый топовый матч твоей команды у тебя в городе. И первый матч, и ответный собирают целые стадионы, потому что финал уже пройдет не в том городе, откуда команда. Забирать такие матчи будет глупостью.

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