УЕФА планирует определять победителей Лиги чемпионов через «Финал четырех»

Плей-офф Лиги чемпионов вскоре могут реформировать. Президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы полуфиналы и финал проходили в формате «Финала четырех», как это было в 2020 году.

«Финал четырех» предусматривает, что четыре полуфиналиста съезжаются в одну локацию, проводят полуфиналы из одного матча и играю решающий матч.

По словам Чеферина, его инициативу одобрили президенты некоторых европейских клубов. Словенец хочет реализовать идею как можно скорее.

«Финал четырех» существует, например, в баскетбольной Евролиге.

Чеферин также выступает против инициативы учащения чемпионатов мира.

Он возглавляет УЕФА с 2016 года.

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