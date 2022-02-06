УЕФА планирует определять победителей Лиги чемпионов через «Финал четырех»

Плей-офф Лиги чемпионов вскоре могут реформировать. Президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы полуфиналы и финал проходили в формате «Финала четырех», как это было в 2020 году.
«Финал четырех» предусматривает, что четыре полуфиналиста съезжаются в одну локацию, проводят полуфиналы из одного матча и играют решающий матч.
По словам Чеферина, его инициативу одобрили президенты некоторых европейских клубов. Словенец хочет реализовать идею как можно скорее.
- «Финал четырех» существует, например, в баскетбольной Евролиге.
- Чеферин также выступает против инициативы учащения чемпионатов мира.
- Он возглавляет УЕФА с 2016 года.
Источник: УЕФА