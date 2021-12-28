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    УЕФА планирует определять победителей Лиги чемпионов через «Финал четырех»

    Плей-офф Лиги чемпионов вскоре могут реформировать. Президент УЕФА Александер Чеферин хочет, чтобы полуфиналы и финал проходили в формате «Финала четырех», как это было в 2020 году.

    «Финал четырех» предусматривает, что четыре полуфиналиста съезжаются в одну локацию, проводят полуфиналы из одного матча и играю решающий матч.

    По словам Чеферина, его инициативу одобрили президенты некоторых европейских клубов. Словенец хочет реализовать идею как можно скорее.

    • «Финал четырех» существует, например, в баскетбольной Евролиге.
    • Чеферин также выступает против инициативы учащения чемпионатов мира.
    • Он возглавляет УЕФА с 2016 года.

    Чеферин: «Популистский проект учащения чемпионата мира уничтожит футбол»

    Чеферин выступил против проведения ЧМ раз в два года

    Чеферин: «Отмена Суперлиги – главная победа УЕФА в 2021 году»

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии8
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      Рейтинг: +57825

      portero 33 минуты назад

      И зачем это? вариант случайности увеличивается...

      0
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      Рейтинг: +349

      Suvorov51 1 час назад

      Очередной бред. что то в европе старушки совсем крыша поехала. да собирите 8 команд и разбейте на 2 группы и играйте пока не надоест. чёрти что

      0
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      Рейтинг: +250

      Demgel 1 час назад

      Этот формат в ЛЧ считаю не нужным в принципе.Лишать болельщиков двух полуфинальных игр,это что вообще???В УЕФА Прядкин заскочил,или что?!

      1
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      Рейтинг: +2136

      Аристократ Олжик 1 час назад

      Как было в 2020? А что я этого не помню?

      0
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      Рейтинг: +250

      Demgel > Аристократ Олжик 1 час назад

      Чувак,там тогда Бавария - ПСЖ в финале были.Из - за вшивого коронавируса играли в Португалии.

      1
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      Рейтинг: +855

      КрымForever 1 час назад

      Режутся два из четырех высокодоходных матча полуфинала. Бизнесмэн, йопта

      2
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      Рейтинг: +13642

      Cleaner 1 час назад

      «Финал четырех» существует, например, в баскетбольной Евролиге.

      Поэтому баскетбол никто и не смотрит...(((

      3
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      Рейтинг: +250

      Demgel > Cleaner 1 час назад

      Да,идея бред.

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