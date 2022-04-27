«Реал», «Барсу» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ на два сезона из-за неуплаты штрафа за создание Суперлиги

УЕФА может исключить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из Лиги чемпионов на два сезона.
По информации La Gazzetta dello Sport, клубы будут отстранены от участия в турнире, если не выплатят штраф за создание Суперлиги в размере 15 миллионов евро.
Ранее мадридский суд отменил запрет на применение санкций к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» за создание Суперлиги.
- Суперлига была учреждена прошлой весной, но проект существовал несколько часов.
- Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
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Источник: La Gazzetta dello Sport