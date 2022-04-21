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УЕФА сможет наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за создание Суперлиги. Суд отменил запрет на санкции

УЕФА сможет применить санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» за создание Суперлиги.

В июле 2021 года коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права накладывать санкции на клубы, связанные с Суперлигой.

По информации La Gazzetta dello Sport, новый судья София Хиль отменила решение, вынесенное ее предшественником. Судебный процесс с участием всех сторон продолжится 14 июня.

  • Суперлига была учреждена прошлой весной, но проект существовал несколько часов.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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Источник: La Gazzetta dello Sport

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