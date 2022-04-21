УЕФА сможет наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за создание Суперлиги. Суд отменил запрет на санкции

УЕФА сможет применить санкции к «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу» за создание Суперлиги.

В июле 2021 года коммерческий суд Мадрида постановил, что УЕФА не имеет права накладывать санкции на клубы, связанные с Суперлигой.

По информации La Gazzetta dello Sport, новый судья София Хиль отменила решение, вынесенное ее предшественником. Судебный процесс с участием всех сторон продолжится 14 июня.