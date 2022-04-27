Бывший зенитовец Левин рассказал о договорном матче с участием команды

Бывший капитан «Зенита» Михаил Левин рассказал об участии в договорном матче. Это было в прошлом веке.

– В первых чемпионатах России «договорки» были явлением распространенным, и о них даже в газетах писали. «Зенит» участвовал в таких играх?

– По-моему, один раз. В предпоследнем туре дома победили «Уралмаш», забив решающий гол с пенальти на последних минутах.

Левин был в «Зените» с 1991 по 1994 год.

Он завершил карьеру в 1999 году в Китае.

После футбольной карьеры Левин работал термистом на Кировском заводе.

Вспомните все российские клубы за всю историю