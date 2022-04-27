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  • Бывший зенитовец Левин рассказал о договорном матче с участием команды

Бывший зенитовец Левин рассказал о договорном матче с участием команды

27 апреля 2022, 10:51
10

Бывший капитан «Зенита» Михаил Левин рассказал об участии в договорном матче. Это было в прошлом веке.

– В первых чемпионатах России «договорки» были явлением распространенным, и о них даже в газетах писали. «Зенит» участвовал в таких играх?

– По-моему, один раз. В предпоследнем туре дома победили «Уралмаш», забив решающий гол с пенальти на последних минутах.

  • Левин был в «Зените» с 1991 по 1994 год.
  • Он завершил карьеру в 1999 году в Китае.
  • После футбольной карьеры Левин работал термистом на Кировском заводе.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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vladik12
1651045936
Кабинетные - они и при царе кабинетные.
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Добрый Бобер
1651047796
"По-моему, один раз..." АХ-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!!!
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Беспонтий
1651049039
триста рублей цена этого вброса таксидермист термист ну нет вопросов
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Garrincha58
1651049334
«Московский комсомолец» не позорьте свою газету не становитесь жёлтой бульварной газетёнкой а кто это начирикал гоните взашей таких авторов
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Дядя Серёжа
1651054683
Помнится Пищевик сгонял договорняк со Скорняком на трёхлетие ВОСР.
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gunstilzit
1651058183
Скажите уже Грише что не надо сливать матчи Зениту. Всё!Баста!))
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portero
1651059083
Что-то с памятью у него неважно, "вроде было один раз" дату и команду уж запомнить надо.... денег хочет заработать???
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Вомбат
1651061075
А в позапрошло веке что было? Ась?
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