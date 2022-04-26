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Бывший зенитовец Левин рассказал о договорном матче с участием команды

Бывший капитан «Зенита» Михаил Левин рассказал об участии в договорном матче. Это было в прошлом веке.

– В первых чемпионатах России «договорки» были явлением распространенным, и о них даже в газетах писали. «Зенит» участвовал в таких играх?

– По-моему, один раз. В предпоследнем туре дома победили «Уралмаш», забив решающий гол с пенальти на последних минутах.

  • Левин был в «Зените» с 1991 по 1994 год.
  • Он завершил карьеру в 1999 году в Китае.
  • После футбольной карьеры Левин работал термистом на Кировском заводе.

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Источник: «Московский комсомолец»

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Сегодня, 10:51
Комментарии13
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    Рейтинг: +5022

    Дядя Серёжа 9 минут назад

    Помнится Пищевик сгонял договорняк со Скорняком на трёхлетие ВОСР.

    0
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    Рейтинг: +341

    Спартач80 1 час назад

    Если бы сейчас наш бывший капитан,такое про Спартак написал-тут сейчас визгу было бы,от бомжей....А тут про них....Зрада-зрадная,да бомжихи?=)))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +16568

    Garrincha58 1 час назад

    «Московский комсомолец» не позорьте свою газету не становитесь жёлтой бульварной газетёнкой а кто это начирикал гоните взашей таких авторов

    1
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    Рейтинг: +341

    Спартач80 > Garrincha58 1 час назад

    А что не так в этой новости?Конкретно назвал матч,его участник,ваш бывший капитан.Или:"вы не понимаете,это другое"?Бомжи,такие бомжи...

    3
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    Рейтинг: +10059

    Alekxei Z. > Garrincha58 36 минут назад

    Поздно.
    МК давно стал Х знает чем...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +539

    avera > Garrincha58 5 минут назад

    А они и есть "жёлтой бульварной газетёнкой". Сам Гусев это признал.

    0
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    Рейтинг: +1722

    Беспонтий 1 час назад

    триста рублей цена этого вброса
    таксидермист термист
    ну нет вопросов

    2
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    Рейтинг: +6390

    Semenycch 1 час назад

    Этот Левин похож на Голливудских шлюх, которые 25 лет назад отдались продюсеру за роль, а сейчас об этом вспоминают. Ты, будь мужиком, или не участвуй или держи язык за зубами. А то ведешь себя точно как шлюха.

    4
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    Рейтинг: +341

    Спартач80 > Semenycch 22 минуты назад

    А я смотрю ты в теме...Тебя драли 25 лет назад,но ты же "мужик"-молчишь,ни кому не рассказываешь?=))

    1
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    Рейтинг: +5872

    Добрый Бобер 2 часа назад

    "По-моему, один раз..." АХ-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА-ХА!!!

    3
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    Рейтинг: +33

    Номэд 2 часа назад

    Питорские что-то молчат... В мусорных бачках роются?

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    Рейтинг: +15555

    Cleaner > Номэд 1 час назад

    Этого Левина журналисты в мусорном бачке и отыскали...(((

    0
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    Рейтинг: +7131

    vladik12 2 часа назад

    Кабинетные - они и при царе кабинетные.

    4
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