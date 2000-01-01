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Кавазашвили: «Дзюба – лучший нападающий России за последние восемь лет. Он мог бы играть в «Реале» или «Барселоне»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о фигуре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению спикера, игрок мог бы выступать в Примере.

«Я могу признать, что за последние восемь лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре. Я в этом убежден.

Артем – очень талантливый игрок на «пятачке»: в окружении соперника он не теряет мяч. Он всегда находит выход из любой ситуации. В нашем чемпионате не хватает таких футболистов, как Дзюба.

На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий – без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде – якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!

Артем мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме – подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих», – сказал Кавазашвили.

  • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.
  • Игрок трижды брал РПЛ с «Зенитом».
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 11:02
Комментарии16
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    Рейтинг: +5022

    Дядя Серёжа 12 минут назад

    Очень большое бы... для дзюбы

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    Рейтинг: +6702

    nik55 17 минут назад

    Кавазашвили-----дали газом газсрема подышать ?

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    Рейтинг: +6412

    sochi-2013 20 минут назад

    Не повезло Дзюбе что попал в Спартак.
    Вернее в Спартак Карпина.

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    Рейтинг: +13643

    NewLife 20 минут назад

    Не могу понять, почему спартаковские ветераны, как один, с возрастом начинают нести околесицу.

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    Рейтинг: +13259

    Fusballer 21 минуту назад

    Если бы Дзюба играл в сборной Карпина, то был бы мир во всём мире!

    0
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    Рейтинг: +17152

    Persona_non_Grata 29 минут назад

    " Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре " - не меньший бред, чем бред про Барселону и Реал !!!

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    Рейтинг: +808

    kliker 42 минуты назад

    Дзюба мог бы играть какашками.

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    Рейтинг: +10059

    Alekxei Z. 1 час назад

    Старческий маразм.

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    Рейтинг: +50

    kostilio 1 час назад

    вроде адекватный человек, а такую хрень несет

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    Рейтинг: +5262

    Павелий 1 час назад

    Да, в Реале и Барсе кто-то же должен уносить мячи с поля после тренировок.

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