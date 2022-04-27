Кавазашвили: «Дзюба – лучший нападающий России за последние восемь лет. Он мог бы играть в «Реале» или «Барселоне»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о фигуре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению спикера, игрок мог бы выступать в Примере.

«Я могу признать, что за последние восемь лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре. Я в этом убежден.

Артем – очень талантливый игрок на «пятачке»: в окружении соперника он не теряет мяч. Он всегда находит выход из любой ситуации. В нашем чемпионате не хватает таких футболистов, как Дзюба.

На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий – без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде – якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!

Артем мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме – подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих», – сказал Кавазашвили.

Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

Игрок трижды брал РПЛ с «Зенитом».

Дзюба – воспитанник «Спартака».

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