Президент «Наполи» объявил о переходе Хвичи. Контракт – до 2027 года

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».
Итальянский клуб подписал контракт с 21-летним экс-игроком «Рубина». Об этом сообщил в эфире Radio KKN президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
Соглашение с грузинским футболистом рассчитано до 2027 года. Он присоединится к команде летом.
- Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- В конце марта грузин расторг контракт с клубом.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо