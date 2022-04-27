Президент «Наполи» объявил о переходе Хвичи. Контракт – до 2027 года

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».

Итальянский клуб подписал контракт с 21-летним экс-игроком «Рубина». Об этом сообщил в эфире Radio KKN президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Соглашение с грузинским футболистом рассчитано до 2027 года. Он присоединится к команде летом.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

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