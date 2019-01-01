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Президент «Наполи» объявил о переходе Хвичи. Контракт – до 2027 года

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».

Итальянский клуб подписал контракт с 21-летним экс-игроком «Рубина». Об этом сообщил в эфире Radio KKN президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Соглашение с грузинским футболистом рассчитано до 2027 года. Он присоединится к команде летом.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии4
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    Рейтинг: +5978

    Ганнибал Лектор 11 минут назад

    О как. А Рубину ни копейки не достанется с этого перехода. Тобишь, грабеж

    0
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  • ...
    Рейтинг: +543

    Demgel 1 час назад

    Неудачи грузяке. На этом всё.

    0
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  • ...
    Рейтинг: +1743

    Беспонтий 1 час назад

    ах вы шени мои шени
    шени новые мои

    утоли его печали наполи

    3
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    Рейтинг: +539

    Forvard47 1 час назад

    похер на крысу

    5
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