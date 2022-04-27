Агент Николсона рассказал, при каких обстоятельствах Шамар уйдет из «Спартака»

А если по итогам сезона спартак вылетит в ФНЛ?
Кевин Коуэн, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, высказался о будущем ямайца. Планов покинуть Москву нет.
«Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт.
Николсон — игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта только если футбол в России перестанет существовать или если «Манчестер Юнайтед» сделает ему предложение, например», – сказал Коуэн.
- Николсон куплен зимой у бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у форварда 8 матчей, 3 гола, ассист.
- Ближайший соперник – «Крылья Советов».
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