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Агент Николсона рассказал, при каких обстоятельствах Шамар уйдет из «Спартака»

Кевин Коуэн, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, высказался о будущем ямайца. Планов покинуть Москву нет.

«Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт.

Николсон — игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта только если футбол в России перестанет существовать или если «Манчестер Юнайтед» сделает ему предложение, например», – сказал Коуэн.

  • Николсон куплен зимой у бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у форварда 8 матчей, 3 гола, ассист.
  • Ближайший соперник – «Крылья Советов».

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +541

    Forvard47 30 минут назад

    А если по итогам сезона спартак вылетит в ФНЛ?

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  • ...
    Рейтинг: +903

    alefreddy 1 час назад

    насчет МЮ погорячился а здесь посмотрим на результат

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