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Ваноли – после матча с «Ростовом»: «Все как всегда»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча с «Ростовом» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нужно было проявить больше внимания, чего нам, к сожалению, сделать не удалось. Это будет нам уроком, нужно извлечь выводы.

Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, все было по игре.

Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем все как всегда», – сказал Ваноли.

  • Матч обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.
  • Он отменил 2 гола московской команды и назначил 2 пенальти в пользу «Ростова».

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 19:38
Комментарии8
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    Рейтинг: +1497

    PassCSKA 41 секунду назад

    Ну чем вам Руй не угодил...до сих пор не пойму! больная шайка во главе

    0
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    Рейтинг: +1537

    Vitaga 9 минут назад

    этот итальянский ноунейм опять обосрался и конечно виноваты судьи. его гениальные задумки и суперклуб не при чем

    0
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    Рейтинг: +1128

    fhnv 9 минут назад

    Делаем ставки господа ,когда будет очередной новый тренер Спартака )))))))

    0
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    Рейтинг: +633

    Riot Zero 20 минут назад

    Ваноли: всё как всегда, обосрались.

    4
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    Рейтинг: +1035

    вальтер79 25 минут назад

    товарищ ваноли добро пожаловать в Россию)))))))))

    0
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    Рейтинг: +115

    rzfxgsk 27 минут назад

    Ваноли правильно сказал насчёт судейства в отношении Спартака: «всё как всегда»… то есть, как бы, говорить здесь не о чем.

    0
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    Рейтинг: +633

    Riot Zero 27 минут назад

    Тупость и бездарность, это про Ваноли.

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    Рейтинг: +1670

    Беспонтий 30 минут назад

    всё как всегда
    это когда пиндосы виноваты

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