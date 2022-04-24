Ваноли – после матча с «Ростовом»: «Все как всегда»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча с «Ростовом» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нужно было проявить больше внимания, чего нам, к сожалению, сделать не удалось. Это будет нам уроком, нужно извлечь выводы.

Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, все было по игре.

Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем все как всегда», – сказал Ваноли.

Матч обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.

Он отменил 2 гола московской команды и назначил 2 пенальти в пользу «Ростова».

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