Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ваноли – после матча с «Ростовом»: «Все как всегда»

24 апреля 2022, 19:38
9

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча с «Ростовом» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нужно было проявить больше внимания, чего нам, к сожалению, сделать не удалось. Это будет нам уроком, нужно извлечь выводы.

Все изменения были продиктованы ходом игры. Мы выпустили Рассказова, чтобы усилить фланг. Кофрие мы заменили, потому что он испытывал небольшую боль. Потом мы выпустили двух нападающих, все было по игре.

Арбитры очень сильно влияют на ход игры. Фол на Игнатове был в нашу пользу. После этого прошло много времени. Не понимаю, почему было принято такое решение. В общем все как всегда», – сказал Ваноли.

  • Матч обслуживал главный арбитр Виталий Мешков.
  • Он отменил 2 гола московской команды и назначил 2 пенальти в пользу «Ростова».

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца 2
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука 4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Мешков Виталий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1650818588
всё как всегда это когда пиндосы виноваты
Ответить
вальтер79
1650818921
товарищ ваноли добро пожаловать в Россию)))))))))
Ответить
fhnv
1650819854
Делаем ставки господа ,когда будет очередной новый тренер Спартака )))))))
Ответить
Vitaga
1650819866
этот итальянский ноунейм опять обосрался и конечно виноваты судьи. его гениальные задумки и суперклуб не при чем
Ответить
Aldo.CSKA
1650820401
Ну чем вам Руй не угодил...до сих пор не пойму! больная шайка во главе
Ответить
paracetamol
1650825477
Снимать надо лычки и валить домой, недотепа!
Ответить
E5
1650825636
верните Мурата Якина!
Ответить
E5
1650825720
Это вам еще повезло, что Генич не комментил
Ответить
Форвард 79
1650828476
Разница между ним и Руем лиш в том, что всю игру орет как резаный
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+