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Максименко, Классен, Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Ростовом»; Карпин выставил Песьякова, Глебова, Комличенко

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

«Ростов»: Песьяков, Калинин, Сильянов, Осипенко, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Дьячков, Терентьев, Мухин, Поярков, Фольмер, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Жиго, Джикия, Кофрие, Классен, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Сунгатулин, Шайхтдинов, Пруцев, Литвинов, Денисов, Николсон, Шитов, Маркитесов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Ростов Арене», который начнется в 16:30 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: РПЛ

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