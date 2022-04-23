Газизов: «Уфа» в зоне вылета? Упаднических настроений нет»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча 26-го тура РПЛ против «Урала» (1:2). Уфимцы идут в зоне вылета.

«Всe может измениться в одном или в другом матче. Надо в это верить. Шансы есть. Упаднических настроений нет. Надо работать над ошибками и с желанием выходить на следующий матч.

Ставка на матчи с «Химками» и с «Арсеналом» как на ключевые? Могу сказать, что мы не смотрим, с кем нам играть. Впереди «Химки», это самая важная игра. Дальше будем думать уже потом. Стратегию на четыре матча нет смысла расписывать», – сказал Газизов.

«Уфа» непрерывно играет в РПЛ с 2014 года.

До зоны переходных матчей – 2 очка.

Ближайший соперник «Уфы» – «Химки» (1 мая).

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