Гогниев – о матче с «Динамо»: «Будет очередной праздник»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился ожиданиями от полуфинала Кубка России против «Динамо». Команды сыграют в Москве в мае.

– Спартак Артурович, довольны жребием полуфинала Кубка?

– Я уже говорил ранее, что нам нет разницы против кого играть на данной стадии турнира. Конечно, мы довольны, что будем играть на хорошем стадионе с сильным соперником. Будет очередной праздник, за это и любят футбол. Надеюсь, нас ждет яркая и красочная игра.

– Вы уже встречались с командами, за которые в прошлом выступали в качества игрока. Подобные матчи стоят для вас особняком?

– Скорее нет, чем да. Но «Динамо» – первый клуб, в составе которого я впервые сыграл в Премьер-лиге. Я пришел совсем молодым в большой клуб с футбольной историей. Болельщики здесь всегда очень тепло ко мне относились. Сейчас команда идет в лидерах чемпионата и показывает зрелищную и интересную игру.

В 1/4 финала «Алания» прошла «Зенит», «Динамо» – «Балтику».

Другая полуфинальная пара – «Спартак» – «Енисей».

«Алания» в ФНЛ идет 6-й.

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