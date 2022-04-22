«РБ Лейпциг» не намерен продавать Нкунку. Им интересуются «Барса», «МЮ» и «Бавария»

Директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф высказался о будущем в клубе полузащитника Кристофера Нкунку.
«Я уже говорил и повторюсь: Нкунку останется нашим игроком в следующем сезоне. Цель – сохранить команду», – сказал Минцлафф.
- 24-летний француз в этом сезоне забил 30 голов и сделал 20 ассистов в 45 матчах.
- Его рыночная стоимость – 65 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к Нкунку со стороны «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».
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Источник: твиттер Фабрицио Романо