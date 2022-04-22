«Рубин» обратился в ЭСК по поводу судейства в матче с «Енисеем»

«Рубин» обратился в ЭСК РФС по поводу двух судейских решений в матче 1/4 финала Кубка России против «Енисея» (1:3).

«Рубин» обратился в ЭСК по поводу возможного офсайда на 32-й минуте в эпизоде со вторым голом «Енисея». Также от клуба поступило обращение по поводу неназначения пенальти в ворота «Енисея» на Германе Онугхе на 55-й минуте», – сообщили в РФС.

На данный момент неизвестно, когда будет рассмотрено обращение клуба из столицы Татарстана.

У «Рубина» 7 матчей подряд без побед.

В РПЛ разница между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.

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