Тренер «Енисея» Гаранин: «Почему мы должны быть удивлены победе над «Рубином»?»

Старший тренер «Енисея» Вадим Гаранин подвел итоги матча 1/4 финала Кубка России против «Рубина».

Красноярцы победили со счетом 3:1.

Сегодня команда узнает соперника по 1/2 финала Кубка.

Жеребьевка запланирована на 20:55 мск.

«Не хочется умничать, но мы отталкивались от своей игры, у нас есть идея того, что мы хотим от своей команды, от каждого футболиста. Разбирая соперников, мы смотрим на детали, как противодействовать в обороне.

Безусловно, мы очень серьезно готовились к «Рубину». Несмотря на то, что у них сейчас не самый удачный период, мы понимали, что перед нами серьезный соперник.

Мы знаем Леонида Викторовича [Слуцкого], какой он сильный тренер, прекрасно понимали, как нам будет тяжело, и первый тайм нам показал, что мы все сделали правильно.

Почему мы должны быть удивлены победе? Мы были довольны тем, как играла наша команда, видели те детали, над которыми мы работали, стали находить вверху нашу «восьмерку» и «десятку». Нам нравилось то, что делает наша команда, и мы видели ход работы всего нашего коллектива.

Любая победа – это радость для футболистов, какой-то этап нашей работы, я не хочу их сравнивать, это было бы неправильно.

Когда обыгрывали «Локомотив», реально оценивали свои силы. В начале игры понимали, что не совсем к ним готовы, а потом мы стали играть в свой футбол. Сегодня мы опять решили играть в наш футбол», – сказал Гаранин.