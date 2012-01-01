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Мостовой: «Работа Слуцкого в «Рубине» похожа на мучение. «Енисей» мог забить и больше трех голов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина». Сегодня казанцы вылетели из Кубка России от «Енисея» (1:3).

«Работа Слуцкого в «Рубине» больше похожа на мучения. Вопрос со Слуцким должен был решаться гораздо раньше. В Казани собрана нормальная команда, хорошие условия, а команда почти в зоне вылета.

3:1 от «Енисея» – это ещe нормально, могло залететь гораздо больше. «Енисей» ещe пару раз простил «Рубин», – сказал Мостовой.

  • Слуцкий работает в Казани с 2019 года.
  • У «Рубина» 7 матчей подряд без побед.
  • В РПЛ разница между «Рубином» и зоной переходных матчей – очко.

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Источник: «Чемпионат»

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