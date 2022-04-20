Мостовой: «Работа Слуцкого в «Рубине» похожа на мучение. «Енисей» мог забить и больше трех голов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Рубина». Сегодня казанцы вылетели из Кубка России от «Енисея» (1:3).

«Работа Слуцкого в «Рубине» больше похожа на мучения. Вопрос со Слуцким должен был решаться гораздо раньше. В Казани собрана нормальная команда, хорошие условия, а команда почти в зоне вылета.

3:1 от «Енисея» – это ещe нормально, могло залететь гораздо больше. «Енисей» ещe пару раз простил «Рубин», – сказал Мостовой.