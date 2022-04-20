Министр спорта Красноярского края сравнил «Енисей» с «Манчестер Сити» после победы над «Рубином»

Денис Петровский, министр спорта Красноярского края, оценил игру «Енисея» в 1/4 финала Кубка России против «Рубина» (3:1). Дубль у местного воспитанника Андрея Окладникова.
«Отличные эмоции от результата и атмосферы. Давненько у нас не было столько болельщиков на трибунах. Отдельное эстетическое удовольствие доставляет игра «Енисея» — что-то вроде «Манчестер Сити», игра низом на тяжeлом весеннем поле.
В лице Вадима Гаранина открывается топ-специалист. Эта победа — заслуга тренерского штаба. Аппетит приходит во время еды. После такого матча надо идти до конца, за Кубком», – сказал Петровский.
- Красноярцы впервые в истории вышли в полуфинал Кубка России/СССР.
- У «Рубина» серия из 7 матчей без побед.
- У казанцев единственный мяч забил Герман Онугха.
Источник: «Чемпионат»