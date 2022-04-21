Тюкавин: «Хотелось бы встретиться со «Спартаком» в финале Кубка России»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

«Динамо» примет «Аланию».

«Спартак» дома сыграет с «Енисеем».

Матчи состоятся 11 и 12 мая.

«Думал, что попадeм на «Енисей» и будем играть против моего бывшего тренера – Вадима Вячеславовича Гаранина. Но хорошо, что сыграем при своих болельщиках и не надо будет никуда лететь.

Будем надеяться, что всe пройдeт хорошо, и хотелось бы, конечно, встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано – сначала нам предстоят важные матчи в чемпионате, а потом будем готовиться к полуфинальной игре», – сказал Тюкавин.

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