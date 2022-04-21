Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

Тюкавин: «Хотелось бы встретиться со «Спартаком» в финале Кубка России»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

  • «Динамо» примет «Аланию».
  • «Спартак» дома сыграет с «Енисеем».
  • Матчи состоятся 11 и 12 мая.

«Думал, что попадeм на «Енисей» и будем играть против моего бывшего тренера – Вадима Вячеславовича Гаранина. Но хорошо, что сыграем при своих болельщиках и не надо будет никуда лететь.

Будем надеяться, что всe пройдeт хорошо, и хотелось бы, конечно, встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано – сначала нам предстоят важные матчи в чемпионате, а потом будем готовиться к полуфинальной игре», – сказал Тюкавин.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Директор «Енисея» Ивахов – о «Спартаке» в 1/2 финала Кубка: «Думаю, шансы – 50 на 50»
Уткин: «Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» – «Алания» 2
Форвард «Енисея» Окладников: «Предполагал, что нам попадется «Спартак». Хочется играть с сильнейшими»
Источник: сайт «Динамо»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.04.2022 23:51
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11