Фернандес – о ЦСКА: «Мы запустили машину. Шестеренка встала к шестеренке, все заработало»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о своей команде перед дерби со «Спартаком».

«Во второй части чемпионата мы смогли запустить машину, заставить ее функционировать правильно. Шестеренка встала к шестеренке, и все заработало. Новые игроки, «винтики» заняли свои места именно там, где их не хватало. Все сложилось, мы помогли друг другу, команда сейчас на ходу.

Кроме того, в коллективе очень хорошая атмосфера. В этом и есть отличие людей от механизмов: чтобы был результат, недостаточно всех расставить по своим местам, нужно еще и создать правильный эмоциональный фон. В этом плане у нас все в порядке. Мы сражаемся друг за друга.

Команда как единое целое проявляется тогда, когда что-то не получается, ты проигрываешь или играешь вничью, но находишь в себе силы забить гол. С нами такое было уже не раз.

К сожалению, случаются и неудачи, как с «Химками», и это напоминание всем нам: когда пошли победы, самое главное – быть приземленными, не возноситься в небеса и не стучать кулаками об землю. Мы усвоили урок и готовы к дерби», – сказал Фернандес.